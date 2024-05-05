عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

امطار
امطار

تعرضت مناطق متفرقة بأحياء الإسكندرية اليوم لأمطار خفيفة، دون تأثير على سير المشاه والمركبات ، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة .

وقرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد للتعامل مع أي تجمعات للأمطار.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة المرورية.

ومن جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

صدمة لـ كولر قبل مواجهة الترجى.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي أفريقيا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

طوارىء فى الوادى الجديد للاحتفال عيد شم النسيم

محافظ أسوان: 10 مراكز تكنولوجية جاهزة لتطبيق قانون التصالح الجديد

محافظ القاهرة: 37 مركزًا تكنولوجيًا جاهزة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

"قطر الندى" تحتفي بأعياد شم النسيم والربيع وتروي الحكاية الشفاهية العربية للأطفال

محافظ الشرقية: التواصل مع المواطنين أحد أهم معايير تقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء

المحافظات تواصل استقبال القمح إلى الشون والصوامع

لجنة موسعة من «الشباب والرياضة» للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران

"الرعاية الصحية" بأسوان تنظم يوما رياضيا للتوعية بقصور عضلة القلب

ترشيحاتنا

محظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام بالجامعات.. خاص

رفض هجوم رفح.. الإليزيه يكشف تفاصيل مكالمة ماكرون لـ«نتنياهو»

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية

بسبب عاصفة.. إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

اللقطات الأولى لهجوم حماس الصاروخي على معبر كرم أبوسالم|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها رفقة زوجها

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

"أتمنى الاحتفاء به من القدس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد |شاهد

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

فيديو

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ