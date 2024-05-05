أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت مناطق متفرقة بأحياء الإسكندرية اليوم لأمطار خفيفة، دون تأثير على سير المشاه والمركبات ، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة .

وقرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد للتعامل مع أي تجمعات للأمطار.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة المرورية.

ومن جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.