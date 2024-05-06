القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية

تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية في التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) والذي تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

أنشطة وفعاليات توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات

ومن المقرر أن يتضمن التدريب عددا من الأنشطة والفعاليات التي توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب.