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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات شرم الشيخ لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

صدى البلد

أجرى محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، جولة تفقدية ميدانية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه المهندس رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ؛ في إطار متابعة استعدادات مدينة السلام لاستقبال زائريها خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم.

وتفقد المحافظ عدة ميادين منها ميدان الهضبة، وتفقد السوق القديم، كما تابع خلال الجولة أعمال تجديد الزراعات، ورفع كفاءة ميدان وأيقونة السلام للاستعداد لإقامة عدد من الحفلات الكبرى العالمية والمحلية في إطار الترويج والتنشيط السياحي للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على إجراء أعمال النظافة أولا بأول للحفاظ علي رونق وجمال المدينة أمام زائريها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكدس السيارات أمام الحدائق والميادين العامة، والشواع، وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه بضرورة الالتزام لمالكي السيارات، بأماكن الانتظار المخصصة لذلك بجميع مناطق المدينة وأحيائها.

وفي محافظة الأقصر، أجرى الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم جنوب الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، جولة تفقدية لمحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية بهم للخطة التأمينية المعدة خلال الاحتفالات العامة والدينية خاصة أعياد القيامة وشم النسيم وإجازة عيد العمال.

جدير بالذكر أنه جاري المتابعة المستمرة من غرفة الأزمات وبالتنسيق مع غرفة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية للتأكد من توافر مصل البوتيوليزم المخصص لحالات التسمم الغذائي استعداداً لأي طارئ.

فيما تم التأكيد علي المتابعة والتنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف المركزية بالمحافظتين من خلال غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ علي مدار الساعة وتنسيق استعدادات تواجد وجاهزية فرق الانتشار السريع طوال أيام الاحتفالات.

يأتي هذا بجانب استعداد كافة المنشآت من خلال توافر الفرق الطبية والعاملين علي مدار الساعة خاصة بالأقسام الحرجة والعاجلة، إضافة الى التأكيد على توافر كافة المستلزمات والأدوية وأرصدة الأمصال وفصائل الدم ومشتقاته، ومخزون الأكسجين والسولار وفرق الدعم الفني لسرعة التعامل مع الأعطال.

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