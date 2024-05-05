صدمة جديدة للمنتخب الوطني قبل تصفيات كاس العالم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ، خلال مباراة فريقه التركي أمس في عضلة السمانة .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" رسميًا - نادي طرابزون سبور يعلن إصابة تريزيجيه في عضلة السمانة لقدمه اليمنى.".

وأعلن نادي طرابزون سبور عن إصابة محمود حسن "تريزيجيه" مجددًا، بعد مشاركته في مباراة فريقه أمس السبت أمام سامسون سبور في الجولة 35 من الدوري التركي، التي انتهت بخسارة الفريق.

وأوضح الطبيب أحمد بشير عبر موقع النادي أن تريزيجيه غادر المباراة بألم في عضلة السمانة لقدمه اليمنى. وتم إجراء الفحوصات اللازمة التي كشفت عن خطورة الإصابة.

وقد خرج تريزيجيه من المباراة في الدقيقة 60 وتم استبداله باللاعب إدين فيشكا.

وتأتي هذه الإصابة لتمثل صدمة للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل استئناف مبارياته في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.