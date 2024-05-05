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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابطة الصحافة الأجنبية: حظر إسرائيل للجزيرة "يوم مظلم للديمقراطية"

صدى البلد

في خطوة حديثة أثارت قلقاً واسع النطاق بين الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة، اتخذت إسرائيل خطوة بإغلاق قناة الجزيرة داخل حدودها. وقد قوبل القرار بإدانة شديدة من رابطة الصحافة الأجنبية التي وصفته بأنه "يوم مظلم للديمقراطية".

ووفقاً لـ رابطة الصحافة الأجنبية، فإن الإجراء الذي اتخذته إسرائيل يضعها بين "نادي من الحكومات الاستبدادية" التي تسعى إلى خنق الأصوات المعارضة والسيطرة على السرد. ولا تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض مبادئ الديمقراطية فحسب، بل تشكل أيضًا سابقة خطيرة للدول الأخرى التي تتصارع مع قضية حرية الصحافة.

يؤكد بيان رابطة الصحافة الأجنبية على خطورة الوضع، ويسلط الضوء على احتمال حدوث المزيد من القمع لوسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر منتقدة للدولة. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستهداف مؤسسات إخبارية إضافية تحت ستار حماية الأمن القومي.

إن تأكيد نتنياهو على أن قناة الجزيرة بمثابة "الناطق بلسان حماس" يعكس محاولة الحكومة تبرير تصرفاتها من خلال إلقاء نظرة سلبية على هيئة البث. ومع ذلك، رفضت الجزيرة بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالصحافة المحايدة وتوفير منصة لوجهات النظر المتنوعة.

في جوهره، يمثل الحظر الذي فرضته إسرائيل على قناة الجزيرة تهديدا أساسيا لحرية الصحافة والقيم الديمقراطية . 

وفي ضوء هذه التطورات، دعت رابطة الصحافة الحرة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها والتمسك بالتزامها بحرية الصحافة. ويشمل ذلك احترام حقوق وسائل الإعلام، حتى تلك التي قد تعتبر تغطيتها غير مواتية من قبل الحكومة.

 

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