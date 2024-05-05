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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: بريطانيا تحتجز 369 طـ ــفلا في فرنسا لـ21 شهرا

صدى البلد

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم احتجاز أكثر من 350 طفلاً وحيدًا في مرافق الاحتجاز التي تديرها المملكة المتحدة في شمال فرنسا على مدار 21 شهرًا، وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها بموجب قوانين حرية المعلومات.

واعترفت وزارة الداخلية بأنها فشلت في الاحتفاظ ببيانات حول عدد الموظفين المدربين بشكل صحيح الذين اعتنوا بالأطفال المحتجزين في أربعة مرافق احتجاز قصيرة الأجل بالقرب من كاليه ودونكيرك في عامي 2022 و2023.

ووصفت الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية أعداد الأطفال المحتجزين، الذين يعاني الكثير منهم من الصدمة بعد رحلات مروعة في أيدي مهربي البشر، بأنها "مثيرة للقلق" و"مثيرة للقلق الشديد".

وتم تصميم مرافق الاحتجاز قصيرة المدى لاحتجاز المسافرين السريين والمشتبه في أن لديهم أوراقًا غير صحيحة لمدة لا تزيد عن 24 ساعة.

وأضافت الجارديان أنه تم احتجاز 13,418 شخصًا في هذه المواقع بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، بما في ذلك 369 طفلاً غير مصحوبين، حسبما كشف طلب حرية المعلومات. ولا يتم تضمين هذه الإحصائيات في الأرقام السنوية للحكومة.

وقال عمران حسين، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين: “من المثير للقلق معرفة أن الأطفال الذين ربما فروا من الحرب والاضطهاد ويعيشون بمفردهم، يتم احتجازهم في مرافق تديرها المملكة المتحدة في منطقة رمادية من الناحية القانونية. ويشعر معظم الناس في بريطانيا بالفزع من فكرة معاملة الأطفال بهذه الطريقة.

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