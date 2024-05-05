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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب حفلها في جدة.. مروة نصر: أمال ماهر صوت العرب

صدى البلد

تصدرت المطربة  أمال ماهر المشهد على جميع منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ بعد أدائها الرائع في أولى حفلات ليالي جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت المطربة مروة نصر، منشورا عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك، تضمن تعليقا خاصا بعد عرض الحفل مباشرة، حيث كتبت: ”game over.. أمال ماهر صوت العرب"، مشيدة بأدائها في الحفل، وعودتها إلى المسرح مجددا وسط جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

وعلي صعيد آخر تستعد المطربة مروة نصر، لطرح أحدث أعمالها الغنائية "حلوة السهرة"، خلال فترة صيف 2024، حيث تعقد خلال هذه الفترة عددا من الجلسات الفنية؛ للاستقرار على مواعيد طرح الألبومات المقبلة والتحضير لها.

وبدأت مروة نصر مؤخرا، الحملة الترويجية للألبوم الذي يضم الأغنية الجديدة، إذ انتشرت بوسترات الأغنية في حملات إعلانية بجميع الشوارع والميادين في القاهرة؛ استعدادا لطرحها.

"حلوة السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي .
وسبق أن صرحت "مروة" بأن الأغنية تقدمها بشكل جديد عليها تفاجئ به الجميع، وتحمل فكرة جديدة وتراهن عليها خلال مشوارها الفني.

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