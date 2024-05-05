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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت يهدد حماس: أمامكم خياران فقط إما الهدنة أو اجتياح رفح

صدى البلد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت  بشن عمل عسكري واجتياح بري لمدينة رفح في المستقبل القريب جدا إذا تم تقويض محادثات الهدنة في العاصمة المصرية، القاهرة. 

واتهم جالانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بإظهار مؤشرات على أنها غير جادة بشأن التوصل إلى هدنة، وقال إنه إذا كان الأمر كذلك فإن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة "في المستقبل القريب جداً". ".

وجالانت هو عضو في حكومة الحرب المكونة من ثلاثة رجال – والتي تضم أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس، وزير الدفاع السابق ومنافس نتنياهو الوسطي، بالإضافة إلى العديد من المراقبين.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي استأنف فيه المفاوضون محادثات الهدنة في العاصمة المصرية القاهرة للتوسط في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة مقابل إطلاق سراح محتمل للأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وبشكل منفصل، هناك دلائل متزايدة على أن إسرائيل تستعد لعمليتها البرية المهددة منذ فترة طويلة في رفح، وهو الجزء الوحيد من الأراضي الفلسطينية الذي لم يواجه قتالاً برياً، وحيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مأوى.

وقد أثارت خطة العملية معارضة شديدة من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تقول إن ظروف الاكتظاظ يمكن أن تؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين بالإضافة إلى المزيد من تعطيل عمليات تسليم المساعدات القادمة من مصر.

وتعهد نتنياهو الأسبوع الماضي بأن إسرائيل ستواصل هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة حتى لو أدت الجهود المتجددة في محادثات بوساطة دولية مع حماس إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

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