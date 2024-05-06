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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيت العائلة المصرية يناقش مستقبل سوق العمل في مصر.. الأحد

صدى البلد

تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية ندوة بعنوان "التعليم ومستقبل سوق العمل في مصر"، وذلك في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري بقصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

التوافق بين المناهج التعليمية

ويناقش المشاركون في الندوة عددًا من المحاور الهامة التي تشمل تحديد مدى التوافق بين المناهج التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية،واستعراض اتجاهات سوق العمل الحالية في مصر والعالم، والنقاش حول تأثير التكنولوجيا على التعليم وسوق العمل،وأبرز المهارات اللازمة للخريجين في بيئة العمل الجديدة،وسبل النهوض بدور مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في تأهيل الشباب المصري على المستوى الاقتصادي.

يتحدث في الندوة النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم وزميل أكاديمية ناصر العسكرية وعضوة لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، وعضوا لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية "الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة السابق ومدير مركز تواصل مصر لدراسات وبحوث الشباب، والدكتورة أميرة جمال أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة قناة السويس".

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بيت العائلة المصرية يناقش مستقبل سوق العمل في مصر.. الأحد


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