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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن حملات مقاطعة اللحوم: تجبر تجار الأزمات على خفض الأسعار

اللحوم
اللحوم

أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حملات مقاطعة شراء اللحوم التى شنها المواطنين في عدة محافظات بسبب زيادة أسعارها برغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الافراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.

 

 ارتفاع كبير في أسعار اللحوم

وأكد “عمر” لـ"صدى البلد"، إنه الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار اللحوم وذلك بسبب نقص الأعلاف  فشل مشروع البتلو في تحقيق الهدف منه بتخفيض الأسعار بالاضافة الي عزوف الفلاحيين عن التربية الي جانب انخفاض أعداد تربية رؤوس الماشية نحو 50% مما أدي الي تصفيتها بعد تعرضها للخسائر.

 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة من اجل الافراج السريع عن الأعلاف والبضائع في المواني ولكن هناك تجار عديمي الضمير لا يقومون بخفض الاسعار رغم هذه التوجيهات وحملات المقاطعة التي شنها المواطنين تجبرهم علي خفض الأسعار مما يجعلها في متناول المواطن مره اخرى خصوصا قبل استقبال عيد الأضحي المبارك.

 

تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق مرة أخرى بعد انطلاق حملات لمقاطعة اللحوم نظرا لارتفاع أسعارها وقد خفض عدد من الجزارين في مناطق مختلفة أسعار اللحوم البلدي الطازجة.

وكانت قد تراجعت في المرة الأولى  مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.

 

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