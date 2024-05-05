حملات مقاطعة وإفراجات جمركية.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم في مصر

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.

إنخفاض فى أسعار السلع



وأكدت العسلي لـ"صدى البلد"، أن هناك تحركات من جانب الحكومة من خلال الإتفاق مع الغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار ، حتى يشعر المواطن بوجود إنخفاض فى أسعار السلع وننتظر دور قوى من جانب الحكومة وإتحاد الصناعات والغرف التجارية خلال الفترة القادمة من أجل تحجيم الإرتفاع فى الإسعار والعمل على إنخفاضها.

وأشارت عو مجلس النواب الي أهمية طرح المزيد من اللحوم من جانب وزارة التموين والداخلية لوجود انخفاض فى أسعار اللحوم فى الأسواق ، وانعكس على وجود حالة رضا لدى المواطنين.

وكانت قد تراجعت في المرة الأولى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.