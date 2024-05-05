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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستمرة بلا هوادة.. إسرائيل تعلق على حظر تسليم شحنة ذخيرة أمريكية

صدى البلد

ظهرت تقارير متضاربة حول منع الولايات المتحدة تسليم شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، فبحسب موقع أكسيوس، أوقفت الولايات المتحدة تسليم شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال لموقع "واي نت" إن عمليات التسليم من الولايات المتحدة مستمرة بلا هوادة. 

وفقا لتايمز أوف إسرائيل، أثار القرار، الذي يُقال إنه الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر، مخاوف بين مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، ما يشير إلى انقطاع محتمل في تدفق الدعم العسكري طويل الأمد من الولايات المتحدة.

أعرب مسؤولون إسرائيليون لم تذكر أسماؤهم، عن عدم ارتياحهم إزاء وقف شحنات الذخيرة، مسلطين الضوء على أهمية هذا الانقطاع في سياق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

ومع ذلك، تحركت إسرائيل بسرعة لقمع التكهنات، مؤكدة أن عمليات التسليم من الولايات المتحدة مستمرة بلا هوادة.

وأكد بيان صادر عن مسؤول إسرائيلي لموقع "واي نت" أنه على الرغم من احتمال حدوث تأخيرات معزولة في بعض الشحنات، إلا أنه لم يكن هناك تحول شامل في السياسة لوقف تدفق الإمدادات الدفاعية من الولايات المتحدة.

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