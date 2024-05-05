الصحفيين العرب يدين إغلاق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة لديها





يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نيتانياهو اغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية فى اسرائيل ويعتبر هذا القرار ما هو الا محاولة للتعتيم على ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من مجازرفى قطاع غزة يوميا وكذلك السعي الى تضليل الرأي العالمي واظهار ونشر ما يريده فقط اعلام الاحتلال الاسرائيلي .

وشدد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب على ان ما قام به رئيس مجلس وزراء الاحتلال ما هو الاّ افتراءات تحريضية تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها بالاضافة الى انه يمنع وصول الاخبار الي الرأي العام وعمليات القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال ، خاصة وان قناة الجزيرة من المؤسسات الاعلامية الكبري التي غطت بحيادية وموضوعية ومهنية طوال فترة الاعتداءات على غزة .

وتابع ان الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بكل قوة قرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق مكاتب قناة الجزيرة وادعاءاتها المغلوطة والتى ليس لها اساس من الصحة بانها تعمل على بث دعاية معادية للسامية .