عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين العرب يدين إغلاق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة لديها

صدى البلد



يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب  بكل قوة قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نيتانياهو اغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية فى اسرائيل ويعتبر هذا القرار ما هو الا محاولة للتعتيم على ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من مجازرفى قطاع غزة يوميا وكذلك السعي الى تضليل الرأي العالمي واظهار ونشر ما يريده فقط اعلام الاحتلال الاسرائيلي  .

وشدد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب على ان ما قام به رئيس مجلس وزراء الاحتلال ما هو الاّ افتراءات تحريضية  تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها بالاضافة الى انه يمنع وصول الاخبار الي الرأي العام وعمليات القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال ، خاصة وان قناة الجزيرة من المؤسسات الاعلامية الكبري التي غطت بحيادية وموضوعية ومهنية طوال فترة الاعتداءات على غزة .

وتابع ان الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بكل قوة قرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق مكاتب قناة الجزيرة وادعاءاتها المغلوطة والتى ليس لها اساس من الصحة بانها تعمل على بث دعاية معادية للسامية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

ترشيحاتنا

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

إنفوجراف.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون "مسن"

عضو بـ«فتح»: نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تاتو جذاب.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

فيديو

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ