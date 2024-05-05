إنفوجراف.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون "مسن"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تقديم الخدمات الطبية لكبار السن .

وأكد المركز انه تم تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و 90 ألفا و624 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" وذلك منذ انطلاق البرنامج، في الأول من شهر أكتوبر 2022.



وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.