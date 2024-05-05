رغم التوترات بالمنطقة.. النفط الأذربيجاني يتدفق إلى إسرائيل عبر تركيا

على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يستمر النفط الأذربيجاني في الوصول إلى إسرائيل عبر تركيا، مما يؤكد الشبكة المعقدة من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول الثلاث.

وفقا لموقع جلوبس، لم تعطل تركيا، وهي نقطة عبور حاسمة للنفط الأذربيجاني المتجه إلى إسرائيل، تحميل الناقلات في ميناء جيهان، وفقًا لمصادر إسرائيلية.

ويعد خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC) بمثابة قناة حيوية للنفط الأذربيجاني، الذي يتم شحنه بعد ذلك إلى إسرائيل، في المقام الأول إلى ميناء حيفا.

وفي يناير من هذا العام وحده، برزت إسرائيل باعتبارها الوجهة الأولى لصادرات النفط الأذربيجانية، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العلاقة التجارية.

ويحتفظ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعلاقات قوية ليس فقط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولكن أيضًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما يضمن توازنًا دقيقًا للمصالح في المنطقة.

وتشكل العلاقة التكافلية بين تركيا وأذربيجان، المتجذرة في التراث الثقافي والتاريخي المشترك، الأساس لمبدأ "أمة واحدة ودولتين".

ومن ناحية أخرى، تظل إسرائيل مورداً رئيسياً للأسلحة إلى أذربيجان، حيث تتراوح صادراتها الدفاعية من الذخائر المتطورة إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

ويبرز استقرار علاقات إسرائيل مع أذربيجان وسط تفاعلاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992، تعمقت العلاقة وتنوعت، لتشمل قطاعات تتجاوز النفط والدفاع، بما في ذلك التعليم والعلوم.

وفي شهادة على الروابط الدائمة بين البلدين، افتتحت أذربيجان سفارتها في تل أبيب العام الماضي، مما يشير إلى فصل جديد في التعاون الثنائي.

ويؤكد تعيين الرئيس علييف للسفير مختار محمدوف على الثقة المتبادلة التي تقوم عليها هذه الشراكة المتطورة.