لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات

يعتمد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، جدول امتحان الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2024 -2023 خلال ايام قليلة ، ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال الموقع الرسمي للكلية.

عقوبة محاولة الغش لطلاب الجامعات



وشدد الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس، علي عدم اصطحاب التليفون المحمول وأي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحان وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحويل الطالب الشئون القانونية .



وأشار عميد كلية العلوم ، إلي بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب خلال فترة الامتحانات وهي كالآتي:

التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة

عدم تداول الأدوات الكتابية في الامتحانات .



وأكد أن أي طالب يقوم بمحاولةغش سيحول فورا للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده دون أي تهاون لعقوبة تصل للفصل.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستعقد حضوريا بالكلية، وجزء من الامتحانات الكترونيا بالمعامل .

وأضافت الدكتورة حنان كامل لـ صدى البلد، أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات بالكليات التي يوجد بها امكانيات مؤهلة للامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس .



وأوضحت، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 14 مايو 2024.