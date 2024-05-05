نقابة الأطباء البيطريين تحذر من تناول هذه الأجزاء في الفسيخ والرنجة

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيانا مهما؛ حرصا على سلامة وصحة الشعب المصري بجميع طوائفه، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقدمت النقابة مجموعة من النصائح المهمة عند شراء وتناول الأسماك المملحة سواء الفسيخ أو الرنجة التي تعد من الأكلات المفضلة في هذه الأيام.

وكشف الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، خلال البيان، عن مجموعة من النصائح المهمة عند شراء الأسماك المملحة، مؤكدا ضرورة الشراء من أماكن مخصصة وموثوق منها، وأن يكون بطن السمكة غير منتفخ، ولا ينبعث منه أي روائح كريهة.

وأضاف في بيان النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لا بد من أن تكون لحوم الأسماك متماسكة، وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، على أن تكون عين السمكة بارزة ولامعة، وخياشيمها وردية اللون، وأن يكون قشر الأسماك لا يتم انتزاعه بسهولة.

وحول النصائح عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة؛ أكد ضرورة عدم تناول «رأس وعظام وأحشاء» الأسماك المملحة؛ لوجود نسبة سموم عالية بها، مع ضرورة نزع جلد الأسماك المدخنة؛ للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح الرنجة.

وأشار إلى ضرورة وضع الليمون في أثناء تناول الأسماك المملحة، مثل الفسيخ؛ وذلك لأن الليمون يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

وشدد على ضرورة تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل الخس والبصل، وكمية كبيرة من السوائل، خاصة المياه؛ لتخليص الجسم من الأملاح.