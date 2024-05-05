القس رفعت فكري: المصريون معروفون بالروح الوطنية

قال القس رفعت فكري، أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الاوسط إننا نشكر الله من أجل بلدنا مصر وعلاقتنا الإسلامية المسيحية وملاقاة الأعياد والروح المصرية الجميلة بيننا، وأننا كمصريين مسلمين ومسيحيين نمتاز بالروح المصرية الجميلة والوحدة الوطنية بيننا.

وأوضح القس رفعت فكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة الحياة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدًا على ترسيخ روح الوطنية بين المصريين، حيث انه تلقى عددًا من الاتصالات الهاتفية اليوم للتهنئة بعيد القيامة المجيد من شيوخ وأئمة المسلمين وحرصهم على المشاركة فى العيد.

واستطرد قائلًا: ان قرارات الدولة المصرية تعمل على إعلاء روح المواطنة المصرية الجميلة وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدًا على الاهتمام بترميم الكنائس القديمة وإنشاء كنائس فى كل مدينة جديدة، ومقدرون جدًا لكل ما هو مبذول من الرئيس وحرصه البالغ على حضوره للكنيسة أو إرسال برقية تهنئة لنا، فهو رئيس لكل المصريين.