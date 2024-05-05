عك كروي.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بعد الخسارة من سموحة

فاز فريق سموحة على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك "خسارة الزمالك من سموحة ..الزمالك بلا اي فنيات داخل الملعب وعك كروي ورأيي في جوميز وموتيابا معروف للجميع الزمالك اكبر منهم لكن عندي ثقة في جمهور الزمالك العريق واللاعبين الرجالة بالفوز بالكونفدرالية"

وأحرز أبوبكر محمد ليادي أول أهداف مباراة سموحة والزمالك في الدقيقة 53 من زمن المباراة التي تجمعهم بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.