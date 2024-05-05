إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات اعلي محور 30 يونيو بطريق الخدمة المتجه الي بورسعيد.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم عدة سيارات اعلي محور 30 يونيو طريب الخدمة المتجه الي بورسعيد بين نزلة الكيلو 11 ونزلة الصالحية القنطرة، رقم 2469 ن ع ر مع سيارة رقم 9327 د ص ج مع سيارة 4321 ط ي ج مع سيارة 2651 ج ق ص مع سيارة 2786 ص د أ.



اسفر الحادث عن إصابة كلا من

حلمي بركات علي، 41 سنة،

السكن دمياط، اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق اليسرى، محمد محمد علي علي 35 سنة، دمياط، كسر مضاعف بالقدمين، سامي الخرطوجي المرغني، 57 سنة، دمياط، جرح قطعي بالراس 4 سم وكدمة بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الايمن.

تم نقل المصابين مستشفي ابو خليفة لتلقي العلاج اللازم.