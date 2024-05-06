أخبار التوك شو.. وزيرة الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم.. منخفض جوي يضرب مصر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد أبرزها من خلال التقرير التالي:

14 خدمة مقدمة.. وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج|فيديو

تحدثت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الوزارة تقدم 14 خدمة للمصريين بالخارج، منها الدفع بالعملة الصعبة بتخفيضات ميسرة في التسوية التجنيدية والتي بدأت من 1 مايو".

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تعليق البابا تواضروس الثاني على فيلم السرب

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، قائلا: ان ما يميز أعياد المصريين التشارك والتفاعل والتواجد معا وشاهدنا ان كل أطياف المجتمع المصري حضرت للاحتفال والتهنئة.



أحمد موسى: توريد القمح إلى وزارة التموين يوفر الدولار للبلد.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم توريد القمح هذا العام، قائلا: "إنتاج القمح هذا العام جيد جدا".

شم النسيم.. منخفض جوي يضرب مصر غدا .. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على البلاد غدًا الإثنين بالتزامن مع يوم شم النسيم، مشيرة إلى أن الأجواء غدًا ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية



هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصري حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بما في ذلك رؤساء مؤسسة الدفاع.

دعابة.. يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي

رد الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي طه حسين.

وقال الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حديثه عن طه حسين بجملة "أنا أهم من طه حسين" كان مجرد دعابة ومزحة.



اذهب للمستشفى فورا.. تحذير من الصحة بشأن الفسيخ في شم النسيم|فيديو

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وزارة الصحة لاحتفالات شم النسيم.



جمال شعبان: الحزن والفرح الشديد يسببان توقف القلب| فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول الملح في العموم، سواء في الأسماك المملحة أو الفسيخ أو غيرهم.

البابا تواضروس: نقص الحب في قلب الإنسان يجعله يرى العالم بشكل خاطئ

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الفترة الماضية ، كانت فترة صوم، وهي أطول صوم في الكنيسة وتصل إلى 55 يوما، إضافة إلى الصلوات.



خبير مصرفي: وكالات التصنيف الائتماني مهتمة للغاية بأحوال مصر

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن شركات التصنيف الائتماني الأشهر في العالم هي موديز وستاندرز أند بورز وفيتش، والثلاث شركات مهتمة للغاية بالأحوال في مصر، والتصنيف الائتماني والجدارة والملائة المالية لمصر، على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.