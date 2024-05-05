مركز لتدريب حزب الله.. الكشف عن مصنع إيراني سري للطائرات دون طيار

كشفت وثائق سرية عن العملية السرية التي تقوم بها إيران لتدريب مقاتلي حزب الله على شن هجمات بطائرات دون طيار على شمال إسرائيل.

الوثائق التي نشرتها صحيفة الـ“تليجراف” في تقرير استقصائي، كشف عن التوسع السريع لمنشأة سرية للغاية للطائرات دون طيار تقع على بعد 5 أميال فقط من مدينة قم المقدسة في إيران، تحت قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبالرغم من العقوبات الأميركية الصارمة؛ ازدهر مجمع الطائرات دون طيار، الذي يديره الحرس الثوري الإسلامي، حيث تضاعف حجمه 3 مرات منذ إنشائه في عام 2006، فمن مدرج متواضع يبلغ طوله 500 متر، توسع الآن إلى مدرج مترامي الأطراف يبلغ طوله 1500 متر؛ مما يتيح إنتاج ونشر المركبات الجوية المتقدمة دون طيار (UAVs).

وتكشف المعلومات الاستخبارية، التي تم الحصول عليها من مصادر داخل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، الدور المحوري للمركز في تدريب عناصر حزب الله، إلى جانب الجماعات الإقليمية الأخرى.

ويخضع هؤلاء المسلحون لتدريب صارم على قيادة الطائرات دون طيار، باستخدام طائرات دون طيار متطورة، مثل “طائرة المهاجر” القادرة على الطيران لمسافات طويلة تزيد عن 1000 ميل.

ويشير التقرير إلى أن توقيت هذا الكشف، مثير للقلق بشكل خاص، حيث يتزامن مع هجمات حزب الله المكثفة على إسرائيل وسط حرب غزة والصراعات اللاحقة، إذ أُطلقت أكثر من 3500 قذيفة على الأراضي الإسرائيلية.

ويحذر الخبراء من أن تصرفات إيران العدوانية- بما في ذلك توفير طائرات دون طيار لجماعات مثل حزب الله والحوثيين في اليمن- تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الإقليمي.

ويؤكد دوجلاس باري، وهو شخص بارز في مجال الطيران العسكري، كيف أن تصدير إيران لتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، يسمح لها باختبار قدراتها وتحسينها؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيج عدم الاستقرار والصراع.