بعد مصر وقطر..رئيس المخابرات المركزية الأمريكية يصل إسرائيل غدا لمناقشة صفقة الرهائن

تم الكشف عن أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، من المقرر أن يزور إسرائيل غدًا لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن صفقة الرهائن المحتملة، وذلك وفقا لما قاله اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لموقع أكسيوس.

تؤكد زيارة وليام بيرنز إلى إسرائيل أهمية المناقشات التي من المتوقع أن تركز على الجوانب الرئيسية لوضع الرهائن. وتشير المصادر إلى أن بيرنز سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

تأتي زيارة بيرنز لإسرائيل في أعقاب المناقشات التي جرت في مصر وقطر، والتي تشير إلى بذل جهود دبلوماسية منسقة لمعالجة أزمة الرهائن. ويؤكد تسلسل الاجتماعات التعاون والتنسيق الإقليميين الهادفين إلى حل هذه القضية الملحة.

ومع تزايد الترقب قبيل وصول بيرنز، تتجه كل الأنظار نحو نتائج هذه المناقشات المحورية المرتقبة في الجهود الرامية إلى تأمين صفقة الرهائن.