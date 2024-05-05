"هزم نفسه بنفسه".. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة

علق فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على خسارة الفارس الأبيض أمام سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال جعفر خلال تصريحات تلفزيونية "الزمالك بدأ المباراة بتشكيل غير مناسب، لاعبون يلعبون في مراكز غير مراكزهم، على غير المعتاد".

وأضاف: "الدوافع المعنوية والنفسية لدى الزمالك لم تكن موجودة في مباراة اليوم، والبداية لم تكن موفقة، بالرغم من استحواذ الأبيض، ولكن لم يصل إلى مرمى سموحة ولا مرة".

وتابع "فريق الزمالك هو من هزم نفسه اليوم في مباراة اليوم أمام سموحة".

وحقق نادي سموحة الفوز على الزمالك بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على استاد برج العرب.