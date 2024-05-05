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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان جريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، صورا جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين الخطيب، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا جريئا مكشوف الصدر باللون الأحمر؛ ما أبرز أنوثتها.

واعتمدت ياسمين الخطيب مكياجًا صاخبًا، أبرَزَ جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٠٧٣٣

من هي ياسمين الخطيب

الإعلامية ياسمين الخطيب لها تجارب إعلامية عديدة، وتقدم حاليا البرنامج الاجتماعي "شاي بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٠٧٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٠٧٣٣
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29-4-2024_16_18_05_GomhuriaOnline_239e6f4079-73f9-4a43-aac1-e49649565a68

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