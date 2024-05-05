عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم مصطفى تثير ضجة بإطلالة مثيرة| شاهد

ريم مصطفي
ريم مصطفي

حرصت الفنانة ريم مصطفى، على مشاركة جمهورها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث ظهور.

وظهرت"ريم" بإطلالة صيفية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة .

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_١٠٢٤٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_١٠٢٤٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٤٩٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٤٩٤٦


وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد "اهل الكهف" والذي تجسد فيه شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد "أهل الكهف" المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، وأصبح الفيلم جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومى عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال ريم مصطفى

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الإتربي وآخرين.

 

images (1)
images (1)
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٤٩٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٤٩٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_١٠٢٤٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_١٠٢٤٠٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

عمرو الدردير يثير الجدل عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ