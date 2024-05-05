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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 قرارات لاتحاد الشطرنج.. أبرزها المشاركة في بطولة العالم وإفريقيا

اتحاد الشطرنج
اتحاد الشطرنج

أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي في اجتماعها الثالث الموافقة على 8 قرارات أبرزها المشاركة في بطولة العالم والبطولة الأفريقية للناشئين والناشئات التي تقام في دولة جنوب أفريقيا.

ووافق الاتحاد المصري على الشطرنج على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة المنتخب المصري في بطولة أفريقيا ناشئين و ناشئات بجنوب أفريقيا يونيو 2024 ببعثة مكونة من 12 لاعب ولاعبة ورئيس بعثة ومدير فني ومدربين اثنين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة أيضا لمشاركة اللاعب حامد وفا في بطولة العالم للشباب ومعه المدرب سامح صادق.

كما ضمت قرارات الاتحاد المصري للشطرنج قبول دعوة الاتحاد العربي للشطرنج باستضافة لاعبتين وهما جوي روماني، سلمى أحمد  ورئيس البعثة د. إيمان الأنصاري مع تعيين المهندس خالد حواس مديراً لبطولة كأس مصر 2024.

كما تمت الموافقة على قبول جميع طلبات الأندية الجديدة للمشاركة ودعوة جميع الأندية المتوقفة للعودة للنشاط، وتكليف القاضي الجليل إيهاب مينا لتشكيل فرع الإسكندرية للشطرنج و تعديل رسوم تقييم البطولات (كلاسيك - سريع - خاطف) و رسوم استخراج كارنية ممارسة النشاط واشتراكات الهيئات لأول مرة مع سداد جميع مستحقات الضرائب على الاتحاد المتوقفة على مدار 12 عاما وبالتحديد منذ عام 2012.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 لتقام بعدها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للشطرنج.

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