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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسامة كمال يهنئ جموع المسيحيين والشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

اسامة كمال
اسامة كمال

هنأ الإعلامي أسامة كمال، جموع المسيحيين وكل الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

واستعرض أسامة كمال، خلال مقدمة برنامج مساء  dmc، اليوم الأحد، تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأقباط مصر؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتي كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل عام وأقباط مصر جميعا بخير وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد".

وأضاف أسامة كمال، أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل اليوم المهنئين بعيد القيامة، لافتا إلى أن البابا أعلن الاحتفال غدا بشم النسيم، باعتباره عيدا فرعونيًا، وكان دائما يتم الاحتفال به خلال الصوم الكبير ويكون صعبا على الأقباط، فنقله الأقباط لثانى يوم بعد عيد القيامة.

تابع كمال، أن البابا قال من المهم الحفاظ على سلامة البلاد خاصة في ظل الحروب والصراعات والعنف وعدم الاستقرار بالدول المجاورة، مما يجعلنا أكثر خوفا على بلدنا.

أشار الإعلامي أسامة كمال، إلى أن البابا تحدث عن "فيلم السرب" وهو من إنتاج الشركة المتحدة قائلا: "يوم 15 فبراير 2015 جت أخبار استشهاد الأقباط المصريين فى ليبيا اللى استشهدوا على خلفيات وطنية ودينية وكان منظر مؤلم يعبر عن العنف والإرهاب وفؤجئت تانى يوم أن الرئيس بيعزينا وقال عبارة مهمة "أنا مرضتش أجى أعزى غير لما ناخد بتارنا" والحقيقة الجملة دى كانت مؤثرة جدا. البابا قدم الشكر للقائمين على الفيلم وقال "شئ جميل هتحكيه الأجيال بعدنا".

ولفت الإعلامي أسامة كمال، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ داعين الله أن يحفظ على مصر نعمة الإخاء والأمن والأمان.

وكرر الإعلامي أسامة كمال تهنئته مرة ثانية قائلا: "مرة تانية باسمى واسم فريق عمل مساء dmc  باتقدم بالتهنئة لكل المصريين وكل المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم".

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