أخبار التوك شو.. أحمد موسى: توريد القمح إلى وزارة التموين يوفر الدولار للبلد.. هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصري حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

البابا تواضروس: نقص الحب في قلب الإنسان يجعله يرى العالم بشكل خاطئ

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الفترة الماضية ، كانت فترة صوم، وهي أطول صوم في الكنيسة وتصل إلى 55 يوما، إضافة إلى الصلوات.



عبدالله جهامة: إطلاق اسم الرئيس السيسي على مدينة باسمه تقديرا لجهوده في سيناء

قال الشيخ عبد الله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن المدينة التي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مسرحا للعمليات الإرهابية، واستشهد في سبيل تطهير العديد من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء.

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14 خدمة مقدمة.. وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج|فيديو

تحدثت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج.





هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصري حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بما في ذلك رؤساء مؤسسة الدفاع.





إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع يخبر "نتنياهو" بضرورة الموافقة على مقترح الصفقة المصري

كشفت وسائل إعلام إسرائيلي عقيام وزير الدفاع يوآف جالانت بإخبار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الموافقة على مقترح الصفقة المصري.

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مصدر رفيع المستوى: رد حماس على الورقة المصرية خلال 48 ساعة

كشف مصدر رفيع المستوى، عن أن الوفد الأمني المصري ناقش كافة التفصيلات مع وفد حماس، وهناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين.



جمال شعبان: الحزن والفرح الشديد يسببان توقف القلب| فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول الملح في العموم، سواء في الأسماك المملحة أو الفسيخ أو غيرهم.

أحمد موسى: توريد القمح إلى وزارة التموين يوفر الدولار للبلد.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم توريد القمح هذا العام، قائلا: "إنتاج القمح هذا العام جيد جدا".



المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تعليق البابا تواضروس الثاني على فيلم السرب

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، قائلا: ان ما يميز أعياد المصريين التشارك والتفاعل والتواجد معا وشاهدنا ان كل أطياف المجتمع المصري حضرت للاحتفال والتهنئة.



لجنة الخطة والموازنة: تخصيص 2,7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم

تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، على تصريحات وزير المالية بتخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية.



