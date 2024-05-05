حماس تشترط التزام إسرائيل بإنهاء الحرب بالمرحلة الثانية من صفقة الرهائن وليس الأولى

قالت تايمز أوف إسرائيل، إنه لن يُطلب من إسرائيل الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في غزة خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن واتفاق التهدئة مع حماس، ولن تحتاج إلا إلى الالتزام بذلك في المرحلة الثانية، حسبما قال مسؤول فلسطيني لراديو الجيش حول أهمية الخطوط العريضة في الصفقة المقترحة.

يضيف المسؤول – الذي لم يذكر اسمه في التقرير – أن حماس ستقبل بهذا الخيار كحل وسط مقبول وأنه يمكن أن يكون “فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق”.

ويضيف المسؤول أن الاقتراح الذي يقضي بمطالبة إسرائيل بالتزام إنهاء الحرب فقط في المرحلة الثانية من الصفقة “تم قبوله بالإجماع من قبل حماس والفصائل الأخرى”.

إذا وافقت إسرائيل أيضًا على الاقتراح، فإن “الجانبين سيكونان على وشك التوصل إلى اتفاق، كما قال لراديو الجيش.

ويضيف المسؤول أن الدول التي عملت كوسيط خلال المحادثات الجارية – وهي مصر وقطر والولايات المتحدة – ستعمل كضامنة لوفاء إسرائيل بالتزاماتها.