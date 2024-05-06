عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة فتاة قنا.. عقوبات رادعة تواجة هؤلاء بسبب الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 خصوصا بعد قرار الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مالى 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها فيما يلى:

 

عقوبة الابتزاز الإلكترونى

و نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

 

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد حملات المقاطعة الأخيرة.. رسالة برلمانية للحكومة بشأن أسعار اللحوم والدواجن

برلماني عن حملات مقاطعة اللحوم: تجبر تجار الأزمات على خفض الأسعار

حملات مقاطعة وإفراجات جمركية.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم في مصر

انخفاض أسعار اللحوم في مصر.. نواب: الإفراجات الجمركية وحملات المقاطعة وتحرير سعر الصرف السبب الرئيسي

الكريم مجهول المصدر.. تحذير عاجل من هيئة الدواء وغرامة كبرى لهؤلاء

حبيبة الشماع جديدة.. عقوبات مشددة تواجه المتـ ــحرش وفقا للقانون

هبة واصل: تصنيف "فيتش" الإيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

قيادي بالشعب الجمهوري: تعديل وكالة فيتش نظرتها للاقتصاد المصري دليل نجاح برامج الإصلاح

ترشيحاتنا

الرئيس الفلبيني يعلق على أزمة بحر الصين الجنوبي

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

كريم ذكري: ياسر حمد لا يصلح للتواجد داخل الزمالك

عقوبات الاتجار في الدولار بالسوق السوداء وفقاً للقانون

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جائزة الكويت للعـام 2024

بعد واقعة فتاة قنا.. عقوبات رادعة تواجة هؤلاء بسبب الابتزاز الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصير جدا.. ميريام فارس تثير ضجة بملابسها

كاش مايوه.. داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ