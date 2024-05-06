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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جائزة الكويت للعـام 2024

جائزة الكويت
جائزة الكويت

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب الترشح والتقدم لـ (جائزة الكويت) لعام – 2024 في المجالات التالية:

العلوم الأساسية: العلوم البيولوجية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع فروع): علم الأحياء الخلوي والجزيئي، علم الوراثة، علم المناعة، علم الكيمياء الحيوية، علم الأحياء الدقيقة، بيولوجيا الحيوان، بيولوجيا النبات، علم البيئة الحيوي.

العلوم التطبيقية: العلوم الهندسية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر): الهندسة الميكانيكية، الكيميائية، الكهربائية، المدنية، الكمبيوتر، الصناعية، النووية، والبترول. الهندسة المستدامة، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة برمجيات الحاسوب، هندسة الإلكترونيات والاستشعار عن بعد.

العلوم الاقتصادية والاجتماعية: العلوم الإدارية (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر): مجالات إدارة الاعمال وفروعها مثل الإدارة والتنظيم، التمويل، التسويق، الاقتصاد، نظم المعلومات، إدارة العمليات، المحاسبة المالية والادارية، ريادة الاعمال، التجارة الرقمية، تحليل البيانات الكبرى، الإدارة الاستراتيجية، إدارة الاعمال الدولية.

العلوم الإنسانية والفنون والآداب: تاريخ الحضارات والفكر الإنساني (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر): دراسات في الجوانب الثقافية والفكرية لتاريخ الإنسان. التراث المادي واللامادي للحضارات الإنسانية والحفاظ عليه وتأهيله ليكون محورًا في التنمية المستدامة، حضارات الشرق الأدنى القديمة والحضارة الإسلامية، دراسات في تاريخ العلوم والفلسفة وأعلامها وتطور المعرفة الإنسانية.

لمزيد من المعلومات: يتم زيارة موقع الجائزة على الرابط
https://www.kfas.org/ar/Offerings/Scientist-or-Researcher/Prizes/Kuwait-Prize
آخر موعد للترشح للجائزة: 31 مايو 2024

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
https://www.asu.edu.eg/ar/7689/news/

 

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