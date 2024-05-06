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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل صفقة موبايلات.. هاتف جديد من Nokia بسعر زهيد جدا

موبايل جديد من Nokia
موبايل جديد من Nokia بسعر زهيد جدا

شركة HMD Global، الشركة المصنعة لأجهزة نوكيا، تعيش أجواء من الحنين إلى الماضي. بعد إعادة إطلاق هاتف نوكيا 6310 مباشرة، تستعد الشركة الآن لإعادة إصدار هاتف نوكيا 3210 الشهير الذي يعود تاريخ إصداره إلى عام 1999 مع لمسة عصرية إلى حد ما في عام 2024.

بفضل تسريب جديد من بائع التجزئة الفنلندي Giganti، لدينا الآن تفاصيل حول هاتف نوكيا 3210 المحدث بما في ذلك مواصفاته وكذلك سعره. 

 

مواصفات نوكيا 3210 (2024) 

 

يميل إصدار عام 2024 إلى تصميم هاتف 6310 أكثر من الهيكل الضخم للهاتف 3210 الأصلي. يمتلك الهاتف الآن مظهرًا أكثر معاصرة مع لمسة من الماضي في الشكل وشعار نوكيا الأفقي على ظهره.

الإضافة الجديدة على الظهر هي كاميرا 2 ميجابكسل، وهي بعيدة كل البعد عن إعداد الكاميرا الخالية في الطراز الأصلي، ولكنها تنازل للتوقعات العصرية.

موبايل جديد من Nokia بسعر زهيد جدا

يقدم هاتف 3210 (2024) مواصفات متواضعة تليق بهاتف مميز. هناك شاشة QVGA مقاس 2.4 بوصة للمشاهدات الأساسية، بينما يعمل معالج Unisoc T107 على تشغيل الأشياء بسلاسة. تشمل خيارات التخزين 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.

يأتي الهاتف ببطارية 1450 مللي أمبير في الساعة تتعهد باستخدام موسع. يحتوي الهاتف أيضًا على لعبة Snake الكلاسيكية لإضفاء لمسة من الحنين.

علاوة على ذلك، من حيث الاتصال، يدعم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة لبطاقات Nano-SIM، وبلوتوث 5.0، وترقية مرحب بها - منفذ USB-C للشحن. كما أنه يحتفظ بمقبس سماعة الرأس الكلاسيكي مقاس 3.5 مم ويدعم شبكات 4G.

 

السعر 

 

وفقًا للبائع، سيتم إطلاق الهاتف في 8 مايو وسيتم سعره عند 89 يورو اعتبارًا من 15 مايو. يعتبر هاتف نوكيا 3210 مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف أساسي موثوق أو جهاز لإزالة السموم الرقمية.

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