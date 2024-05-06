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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية

المتوفي في الحادث
المتوفي في الحادث

لقي شاب مصرعه وأصيب آخرون في حادث مأساوي نتيجة تصادم سيارات علي الطريق الدائري بالإسماعيلية علي أثر تسابق سائقيها.

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قالت مصادر رسمية أن المتوفي طال ثانوي وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وقوع الحادث مباشرة متأثرا بإصابات بالغة.


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب وإصابة آخرون في حادث مأساوي بالطريق الدائري بالإسماعيلية بعد تصادم عدد من السيارات في سباق بينهم.


علي الفور انتقلت قوات أمنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل الضحايا الي المستشفي لاتخاذ الإجراءات الصحية  اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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