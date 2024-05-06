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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: موقع تونسي يمارس "القبح الإعلامي"

الاهلى
الاهلى

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه مما ذكره أحد المواقع التونسية ويُدعي "نسمة"، بعدما قام بنشر خبر غير صحيح بشأن رفض النادي الأهلي لوجود حكام شمال إفريقيا في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي الرياضي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "على مسئولي هذا الموقع الاعتذار لأنهم يمارسون قبح اعلامي مرفوض، لأن ما ذكر أمر كاذب تماما، وهم مدينين بالاعتذار لناديي الأهلي والترجي بالاعتذار، والعلاقة قوية بين الأندية التونسية والمصرية".

وأضاف: "ما حدث قبح اعلامي، والخبر المنشور كاذب، ولم يتم مخاطبة الأهلي مطلقا بشأن حكام نهائي إفريقيا، ولم يتم من الأساس فتح هذا الملف حتى الآن".

وشدد على أن الأهلي لم يخاطب الكاف ولم يتحدث في ملف المنشطات أو نقل المباراة من عدمه، كل ما يثار كلام فارغ وكاذب، وهناك أقاويل تُنسب للنادي الأهلي عارية تماما من الصحة.

وتابع: "سألت مسئولي الأهلي، واندهشوا من الأخبار التي يتم ترويجها، والعلاقة بين الأهلي والترجي رائعة للغاية، ورئيس الترجي حمدي المؤدب على علاقة طيبة مع الخطيب، المباراة في الملعب، ويفوز من يفوز، عليهم الاعتذار عن الخبر الكاذب ".

وتابع: "أطالب الموقع التونسي بتصحيح ما ذكروه عن الأهلي، خصوصًا أنه خبر كاذب، والعلاقة بين الأهلي والترجي "متينة"، ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي".

وأتم: "العلاقة طيبة بين الأندية العربية، وسوف يكون هناك استقبال مميز للأندية المصرية في المغرب وتونس، وكذلك سوف نستقبل في مصر ناديي نهضة بركان والترجي التونسي أحسن استقبال، ويجب على الاعلام المصري عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب".

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