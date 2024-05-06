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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: جوميز مدرب أقل من الزمالك.. وأخطاؤه وراء الخسارة أمام سموحة

جوميز
جوميز

أكد عفت نصار نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك تسبب في الخسارة أمام سموحة، مبديا غضبه من مشاركة الفلسطيني ياسر حمد الذي كان بعيدا عن المستوى المطلوب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جوميز مدرب اقل من اسم نادي الزمالك، ولماذا لعب ياسر حمد في خط الدفاع الذي كان بعيدًا عن المستوى، ولا أعرف لماذا قرر أيضا اراحة اللاعبين رغم انه لازال هناك وقت من اجل مواجهة نهضة بركان".

وأضاف: "الزمالك يمتلك لاعبين جيدين ولكنهم كانوا على مقاعد البدلاء، ولازال هناك أسبوع كامل على نهائي الكونفدرالية، ويجب الحديث مع جوميز، ولن ألوم على أي لاعب، اللوم فقط لجوميز، وأريد معرفة هل تم ابلاغه بأنه لا يهمه المنافسة على الدوري، أم تم ابلاغه بالغاء البطولة؟!".

وتابع: "مشاركة نداي ظهير أيسر كانت خاطئة فهو لا يمتلك حساسية المركز، ومحمد شحاتة كان يجب استغلاله في وسط الملعب على حساب دونجا".

وزاد: "جوميز لم ينجح في أي نادٍ، وتعرض للعديد من الإقالات، ولا يصلح أيضا لأندية أقل من الزمالك في الدوري المصري، ولا أعرف لماذا شارك موتيابا وارى أنه لاعب ضعيف جدا، وهناك لاعبين شباب في الزمالك افضل منه كثيرا، وجسمه ضعيف جدا ولا يصلح للعب الكرة، وخطواته قليلة جدا، ومشاركته أمام الأهلي كانت عادية وعندما انفرد بالمرمى سدد الكرة بالخارج، ولا يجب مشاركة ناصر ماهر على الاطراف، والافضل وجوده في العمق".

وتابع: " إبراهيما نداي بعيد عن حساسية مركز الظهير الأيسر عكس احمد فتوح، وكان يجب الاستفادة من شحاتة في وسط الملعب، اريد أن أعرف كيف يفكر جوميز، ولابد من التدخل معه، طالما سوف يستمر المرحلة المقبلة".

وأتم: "المفترض ان الزمالك يكون كامل العدد في الدوري، ولكن صعب أن يتم اراحة خط الدفاع ولاعبين مهمين في الوسط والهجوم، وتقييم أي لاعب يكون عندما يلعب الزمالك كاملا، لكن ياسر حمد بعيد تماما عن أساسيات الدفاع، وترك المهاجمين تتسلم الكرة، واحمل الخسارة بكل تأكيد لـ جوميز، فهو المسئول الأول والأخير عما حدث في الملعب اليوم".

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