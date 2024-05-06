شبانة: علي معلول أسطورة داخل الأهلي.. ويستحق شارة القيادة بجدارة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فرحة جماهير الأهلي بارتداء علي معلول لشارة القيادة كانت أكبر من الفوز على الجونة، مشيرا إلى أن الجماهير كان تهتف بجنون للنجم التونسي بعدما تسلم الشارة من كريم وليد نيدفيد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الحدث الأبرز كان في لقاء الأهلي والجونة هي ارتداء معلول للشارة، بعد 8 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء، وهو على قمة اللاعبين المحترفين في تاريخ النادي، ويتم التعامل معه كرمز كبير داخل الفريق، ولا يتصور الجمهور مطلقا امكانية رحيله عن الأهلي".

وأضاف: "علي معلول بعد موسمه الثامن مع الأهلي أصبح ركيزة أساسية ومعشوق لجمهور القلعة الحمراء، ومن أعظم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، بعدما سبقه جيلبرتو وسيد معوض والراحل محمد عبدالوهاب".

وواصل: "علي معلول انضم للأهلي في 2016 بعد موسم ونصف من اعتزال سيد معوض، ونجح في الظهور بشكل قوي خلال سنوات عديدة قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، وأظهر التزاما كاملًا ولم يفتعل أي أزمة مع النادي، وهو نموذج للاعب المحترف ويستحق تقلد الشارة بعد سنوات مثابرة واخلاص للقلعة الحمراء".

وأتم: "معلول أصبح أسطورة داخل النادي الأهلي، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية خصوصا في المساهمات التهديفية، علاوة على حصد البطولات".