محمد صلاح: جوميز يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك أمام سموحة

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يتحمل مسؤولية الخسارة أمام فريق سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سبب الخسارة من سموحة بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به مباراة الفريق السكندري ".

وتابع صلاح: " من الصعب الحُكم على ياسر حمد أمام سموحة في مباراة الفريقين اليوم وعلى الرغم من ذلك قدم مباراة جيدة ".