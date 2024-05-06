الجيش الإسرائيلي يبدأ إخلاء رفح استعدادا لشن هجوم عليها

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا الفلسطينيين لإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح قبيل عملية عسكرية وشيكة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش دعا الفلسطينيين إلى إخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، مشيرة إلى أنه وجه المدنيين للانتقال إلى ما يطلق عليه "منطقة إنسانية موسعة" في المواصي وخان يونس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يعلن الأمر رسمياً حتى اللحظة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أبلغت منظمات إغاثة دولية وفلسطينية بتفاصيل الإخلاء.

والسبت، ذكرت صحيفة "تأيمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل أطلعت مسؤولي إدارة بايدن، هذا الأسبوع، على خطة الإجلاء قبل عملية المحتملة التي تهدف إلى القضاء على قيادات "حماس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قالت إنهم لا يُسمح لهم بالتعليق علناً، قولهم إن الخطة التي قدم الإسرائيليون تفاصيلها لم تغير وجهة نظر الإدارة الأميركية بأن المضي قدماً في عملية في رفح من شأنه أن يعرض عدداً كبيراً جداً من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتنفيذ عملية عسكرية في رفح على الرغم من التحذيرات من الولايات المتحدة ودول عربية وغربية.