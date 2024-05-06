"الجمهورية": تعزيز الحوار والتسامح ودعم التضامن والوحدة.. أهم محاور مؤتمر القمة الإسلامية في جامبيا

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن تعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب ودعم التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية.. أهم محاور المناقشات على أجندة العمل في مؤتمر القمة الإسلامية بالعاصمة الجامبية بانجول، التي تأتي وسط تحديات جسيمة تواجه العالم بصفة عامة، والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفي ظل تدهور الأوضاع بصورة مرعبة بقطاع غزة إثر الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الشقيق.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين بعنوان "ثوابت مصرية في القمة الإسلامية" - أنه في هذا الإطار، جاءت التأكيدات المصرية على ثوابت موقفها من الأحداث الجارية بغزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع واستمرار إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل ومستدام ودون عوائق والرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وأهمية المضي قدما في مسار حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكدت الصحيفة أن الجهود المصرية لا تتوقف لإرساء دعائم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بصفة عامة وإنهاء الأزمة في غزة بصورة عاجلة.