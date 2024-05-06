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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

صدى البلد

كشفت الفنانة نشوى مصطفى العديد من أسرارها الشخصية والمهن التي عملت بها قبل دخول عالم الفن ومنها بائعة في محل ملابس بالعتبة وطباخة وعامله بمستوصف طبي.

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تصريحات نشوى مصطفى 

قالت نشوى مصطفى خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة قناة الحياة، انها  كنت تبيع ملابس في العتبة اثناء دراستها. 

وأضافت “واشتغلت أيضاً في مستوصف لعلاج المرضي، وكنت احلم ان التحق  بمعهد التمثيل ولكن والدي قال لا استطيع تحمل النفقات بعد تخرجك، ومن هنا جاءت الفكرة ان اعمل واشتغلت عدد من الأعمال، وايضاً عملت وجبات في البيت وانزل أبيعها واجيب مصروفي حتي التحق بمعهد التمثيل”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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