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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالات شم النسيم.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

صدى البلد

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه  أن الفريق كامل الوزير- وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات،تزامناً مع احتفالات الشعب المصري بشم النسيم.


وأشار البيان إلى أن وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار  الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وذلك حرصاً على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هو النزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم.

 
كما تابع وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام  العمل بها حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT  وأكد الوزير على استمرار  المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف  للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما  لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.


وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى  انتظام حركة الملاحة  فى موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، وإلى اطمئنان الوزير  لانتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والى انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة .

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