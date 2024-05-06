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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس وتعلن النتيجة

بطولة الجمهورية للمدارس
بطولة الجمهورية للمدارس

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمراحل الثلاثة بنين وبنات، وذلك فى إطار تنظيم بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بتنظيم هذه البطولة بحضور الدكتورة جيهان مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، والعاملين بإدارة التربية الرياضية .

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن هذه البطولات تستهدف تشجيع  الطلاب على ممارسة الرياضة، ويتم من خلالها تسليط الضوء على المواهب الرياضية المتميزة، ورعايتها والاهتمام بها، مشيرة إلى أن هذه البطولات ضمن البطولات المانحة لدرجات الحافز الرياضى، حيث يحصل المركز الأول على ٨ درجات والتانى ٦ درجات والثالث ٥ درجات والرابع ٣ درجات.

وجاء إجمالي عدد الطلاب البنين المشاركين في الألعاب الجماعية 1914 طالب في المراحل الثلاثة التعليمية. 
وجاءت نتائج بطولات الألعاب الجماعية للمدارس لكرة اليد بمدرسة الشبان المسلمين ببنها بالقليوبية، وفاز بالمركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق محافظة الجيزة (ب)، والمركز الثالث فريق محافظة الإسكندرية (أ)، والمركز الرابع فريق محافظة الدقهلية (ب).

بينما جاءت نتائج كرة القدم، بفوز فريق محافظة القاهرة (أ) بالمركز الأول، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (ب)، والمركز الثالث فريق محافظة الإسكندرية، والمركز الرابع فريق محافظة كفر الشيخ.

وجاءت نتيجة كره السلة، حيث فاز بالمركز الأول فريق محافظة الجيزة (ب)، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثالث فريق محافظة الشرقية، والمركز الرابع فريق محافظة الإسكندرية أ.

بينما جاءت نتيجة الكرة الطائرة المركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق محافظة الجيزة (ب)، والمركز الثالث فريق محافظة الدقهلية، والمركز الرابع فريق محافظة المنيا.

وفى نفس السياق، أقيمت بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمرحلة الثانوية بنات بمركز شباب الجزيرة ومدرسة ليسية الحرية بالنزهة، وبلغ عدد الطالبات المشاركات ٢٠٠٠ طالبة.

وشارك بالبطولة فرق محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية/ القليوبية / المنوفية / الدقهلية / الشرقية / المنيا /بورسعيد / قنا / الغربية / دمياط).

وفاز في لعبة كرة القدم المركز الأول فريق محافظة الجيزة(أ)، والمركز الثاني فريق محافظة الإسكندرية (ب)، والمركز الثالث فريق محافظة القليوبية بالمركز الرابع فريق محافظة الإسكندرية (أ).

وفاز في لعبة كرة اليد بالمركز الأول فريق محافظة القاهرة (ب)، والمركز الثانى فريق محافظة القاهرة (أ)، بينا فاز بالمركز الثالث فريق محافظة الإسكندرية (أ)، والمركز الرابع فريق محافظة الجيزة (أ).

كما فاز في لعبة كرة الطائرة بالمركز الاول فريق محافظة القاهرة (ب)، والمركز الثانى فريق محافظة الجيزة (أ)، والمركز الثالث فريق محافظة الإسكندرية (أ)، والمركز الرابع فريق محافظة القاهرة (أ).

و فاز في لعبة كرة السلة بالمركز الأول فريق محافظة الإسكندرية (ب)، والمركز الثانى فريق محافظة الجيزة (أ)، والمركز الثالث فريق محافظة القاهرة (ب)، والمركز الرابع فريق محافظة الإسكندرية (أ).

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