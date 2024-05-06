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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إعادة افتتاح قصر ثقافة الطور والمسرح الصيفي قريبًا

صدى البلد

   قال الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: إنه من المقرر إعادة افتتاح قصر ثقافة الطور والمسرح الصيفي قريباً، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

وأضاف بسيوني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/ - أن وزارة الثقافة ستنظم احتفالية كبرى خلال افتتاح المسرح الصيفي الذي يعد إضافة جديدة للمنظومة الثقافية، ويمثل منارة ثقافية لأبناء محافظة سيناء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الثقافية.

وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني قد تفقدت أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور، في أبريل الماضي، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمسرح، استعدادا لافتتاحه في احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة.

ويضم المسرح الصيفي بعد تطويره قاعة للفنون التشكيلية والفنون الشعبية، ومبنى إداري، وقاعة كبار الزوار، وقاعة الندوات والمحاضرات، ونادي الأدب والمرأة، ومبنى أنشطة الطفل، ومنفذا دائما لبيع إصدارات قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، وشمل التطوير أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.
 

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