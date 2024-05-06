أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

أعلن المطرب محمد عبده، عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا إلى أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان وذلك بعد ان أصيب بمرض سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة .

نجوم اصيبوا بسرطان البروستاتا

تعتبر أمراض البروستاتا من أكثر الأمراض التي تهاجم الذكور في مراحل مختلفة من العمر؛ وذلك للدور المهم الذي تقوم به البروستاتا في جسم الإنسان، وفي الطبيعي لا تظهر أية أعراض واضحة أو متفق عليها يشكو منها الرجال.

أصيب بمرض سرطان البروستات عدد كبير من المشاهير منهم من انتصر على المرض بالعلاج واخرين انتصروا بالجراحة ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز هؤلاء من خلال الفيديوجراف التالي.