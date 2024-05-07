مصر تُزهر احتفالا بأعياد الربيع.. الحدائق والمنتزهات والشواطئ تستقبل زوارها

احتفل المصريون بأعياد الربيع، وبدأوا التوافد على الحدائق والمنتزهات والشواطئ وكورنيش النيل بمحافظات الجمهورية؛ للاحتفال بأعياد شم النسيم بين أحضان الطبيعة الخلابة التي تتميز بها هذه الحدائق، التي فتحت أبوابها أمام الزوار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا.

وأصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بجميع الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراچات؛ استعدادا للعيد.

وتعد حدائق الري بالقناطر الخيرية، من مقاصد النزهة المتميزة والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والنيل، والبحيرة، والياسمين، والتوفيقي، والزهور، وأبو قردان، والنخيل، وحديقة أ، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم؛ ليتمكن الزوار من الاستمتاع بالإجازة في حدائق الري بالقناطر الخيرية.

وفي أسوان، جرى رفع درجة الجاهزية بالمركز الثقافي الإفريقي لاستقبال الزائرين؛ للاحتفال بالعيد داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به والتعرف على العديد من المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية، كما تم تجهيز النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد العالي لاستقبال الزوار من المصريين والأجانب.

المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافي الإفريقي بأسوان؛ ليصبح مقصدا سياحيا بارزا وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافي الإفريقي، وبناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل.

وفي العاصمة، شارك محافظ القاهرة خالد عبد العال اليوم المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية؛ حيث قام بتوزيع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط اقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لشم النسيم رافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم وتوزيع شنط لجمع المخلفات بها للحفاظ على نظافة الحديقة، مشددا على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات.

وطالب المحافظ، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ التدابير الوقائية، بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق؛ خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .