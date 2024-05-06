عملية رفح الوشيكة تهبط بسعر الشيكل

نخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي واليورو فور نشر الأنباء عن قرب الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة.

ووصل الدولار الأمريكي إلى 3.75 شيكل، فيما يباع اليورو صباح الاثنين مقابل 4.03 شيكل إسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أن الاستعداد للعمليات المرتقبة في مدينة رفح ومقتل 3 جنود إسرائيليين في منطقة كرم أبو سالم، جرّاء قصف قادم من رفح، تسبَّبا في انخفاض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.

وانخفض الشيكل قرابة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ليستقر عند 3.7 وسط توقعات بأنه كلما تقدمت العمليات العسكرية في رفح انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن العمليات العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة ستؤدي إلى قفزة في سعر صرف سلة من العملات الأجنبية؛ ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل أزمة المقاطعة التركية لإسرائيل.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أن ارتفاع الدولار أمام الشيكل سيعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود، على الأقل مع مستهل شهر حزيران/ يونيو المقبل؛ ما يعني مواصلة الارتفاعات في أسعار الوقود للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن راغبي السفر إلى الخارج لقضاء العطلات سيشعرون أيضًا بارتفاعات في أسعار بطاقات السفر، في موجة تراجع الشيكل، ولا سيما لو استؤنفت الحرب بكامل قوتها في مدينة رفح، وربما يتطور الأمر ليطال الحدود الشمالية، وتصعيد المواجهات مع ميليشيا حزب الله.