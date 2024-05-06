عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية رفح الوشيكة تهبط بسعر الشيكل

أرشيفية
أرشيفية

نخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي واليورو فور نشر الأنباء عن قرب الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة.

ووصل الدولار الأمريكي إلى 3.75 شيكل، فيما يباع اليورو صباح الاثنين مقابل 4.03 شيكل إسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أن الاستعداد للعمليات المرتقبة في مدينة رفح ومقتل 3 جنود إسرائيليين في منطقة كرم أبو سالم، جرّاء قصف قادم من رفح، تسبَّبا في انخفاض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.

وانخفض الشيكل قرابة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ليستقر عند 3.7 وسط توقعات بأنه كلما تقدمت العمليات العسكرية في رفح انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن العمليات العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة ستؤدي إلى قفزة في سعر صرف سلة من العملات الأجنبية؛ ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل أزمة المقاطعة التركية لإسرائيل.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أن ارتفاع الدولار أمام الشيكل سيعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود، على الأقل مع مستهل شهر حزيران/ يونيو المقبل؛ ما يعني مواصلة الارتفاعات في أسعار الوقود للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن راغبي السفر إلى الخارج لقضاء العطلات سيشعرون أيضًا بارتفاعات في أسعار بطاقات السفر، في موجة تراجع الشيكل، ولا سيما لو استؤنفت الحرب بكامل قوتها في مدينة رفح، وربما يتطور الأمر ليطال الحدود الشمالية، وتصعيد المواجهات مع ميليشيا حزب الله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي بعد قصف حـماس لمنطقة كرم أبوسالم

حر وأمطار ورياح.. مفاجأة في طقس شم النسيم والأرصاد توضح

القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة

هل الدعاء في آخر ساعة قبل الظهر مستجاب؟.. فيه 3 عجائب فاغتنمه

طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ