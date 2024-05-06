عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ذكرى رحيل صالح سليم .. الأب الروحي للقلعة الحمراء".

تحل اليوم ذكرى وفاة المايسترو والأب الروحي لعشاق القلعة الحمراء صالح سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2002 بعد صراع طويل مع المرض.

يمتلك صالح سليم تاريخا طويلا من الإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرته كلاعب أو كرئيس للنادي، وبجانب الكرة والإدارة دخل حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة التي شارك فيها.

وُلد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم في 11 سبتمبر من عام 1930 بحي الدقي في محافظة الجيزة، وهو أحد أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية وأحد أعلام النادي الأهلي المصري.

بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأول ثم الفريق الأول عام 1948، وظهر لأول مرة في مباراة للأهلي ضد نادي المصري البورسعيدي بملعب الأهلي في الجزيرة وفاز الأهلي بثلاثية سجل صالح خلالها باكورة أهدافه الرسمية.