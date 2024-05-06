الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقـ.تل جندي رابع في هجوم كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي رابع في الهجوم على كرم أبو سالم أمس.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في استهداف موقع عسكري في كرم أبو سالم إلى ٤ قتلى.

وكان الجناح العسكري لحماس قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.

ولاحقا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.