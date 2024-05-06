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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

العالم الهولاندي
العالم الهولاندي

عاد عالم الزلازل الهزلندي فرانك هوجربيتس من جديد بتنبؤاته عن الزلازل والتي يزعم أنها سوف تضرب عدة بلاد خلال الأسبوع القادم. 

 

تنبؤات العالم الهولندي حول زلزال قوي

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية مرتقبة في هذه الأيام القادمة وتحديداً بين 8 و10 مايو/أيار الجاري.

 

كتب  فرانك عبر منصة "إكس": "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الهزات أقوى وربما زلزال أكبر، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو. 

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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